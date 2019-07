Samsung Galaxy Tab S6, specifiche e immagini

Luca Colantuoni,

Il 7 agosto verranno annunciati i due smartphone della serie Galaxy Note 10, ma Samsung potrebbe svelare un altro dispositivo, ovvero il Galaxy Tab S6, del quale sono apparse online alcune immagini che mostrano il design e alcune interessanti novità hardware, tra cui la doppia fotocamera posteriore.

Nel catalogo del produttore coreano è presente il Galaxy Tab S5e, un modello di fascia media con schermo da 10,5 pollici. Per il top di gamma è stato scelto il nome Galaxy Tab S6, non Galaxy Tab S5, probabilmente per evitare di confondere gli utenti, considerando anche alcune somiglianze, come il telaio in alluminio e la diagonale dello schermo Super AMOLED con risoluzione WQXGA (2560×1600 pixel).

La dotazione hardware sarà tuttavia migliore. Si prevedono infatti un processore octa core Snapdragon 855, 6 GB di RAM e 128/256 GB di storage, espandibili con schede microSD. Nelle immagini si può vedere la tastiera/cover (opzionale) collegata ai pogo pin e la stilo S Pen. Quest’ultima può essere fissata magneticamente alla parte posteriore e forse ricaricata in modalità wireless (dovrebbe avere un chip Bluetooth).

Altra novità è la dual camera posteriore. In base alle ultime indiscrezioni, Samsung avrebbe scelto sensori da 13 e 5 megapixel, abbinati ad obiettivi standard e grandangolare. Non è nota invece la risoluzione della fotocamera frontale. Il tablet avrà quattro altoparlanti AKG e la porta USB Type-C. Assente il jack audio da 3,5 millimetri. Non ci sarà nemmeno il lettore di impronte digitale di tipo capacitivo, forse sostituito da un sensore ottico (sotto lo schermo).

Il sistema operativo sarà ovviamente Android 9 Pie con interfaccia One UI e Bixby 2.0. Il tablet verrà offerto nella varianti WiFi e WiFi+LTE. Almeno tre i colori disponibili al lancio: blu, grigio e rosa.