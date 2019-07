TCL ha presentato le sue nuove Android TV

Antonino Caffo,

TCL, secondo produttore al mondo di televisioni, ha svelato la nuova famiglia di TV per il mercato europeo: le serie EP64 e EP66. Le tre serie offrono immagini di qualità, funzioni avanzate ed un design interessante. TCL ha presentato anche TCL AI-IN, una soluzione di intelligenza artificiale pensata per la casa.

La Serie EP68 offre la precisione dell’Ultra HD che è in grado di riprodurre immagini perfette e precise grazie ad una struttura di 8 milioni di pixel, mentre l’HDR PRO produce una luminosità straordinaria, immagini ricche di dettagli e garantisce un’accurata riproduzione delle tonalità sia chiare che scure.

L’ultimo standard per le immagini 4K è l’HDR (High Dynamic Range), che aumenta e migliora significativamente il contrasto ed i colori. HDR PRO combinato con il WCG (Wide Color Gamut) – per una più vasta gamma di colori – permette un’esperienza unica fatta di colori vividi e più puri. In aggiunta, Dolby Vision ed HDR10+ aumentano la luminosità e le ombre, conferendo un maggior contrasto alle immagini in HDR.

Inoltre, la rinnovata famiglia vanta di tutti gli ultimi standard HDR (HDR 10/HDR HLG/HDR 10+/Dolby Version) quindi qualsiasi sia la fonte dei contenuti (TV broadcast, video streaming…) si potrà beneficiare di un flusso 4K HDR con contrasti, colori e dettagli potenziati. Serie EP66, che combina un design ultra-slim in alluminio, qualità delle immagini in 4K HDR ed il sistema Smart TV più avanzato di sempre: Android TV con Google Assistant preinstallato

La Serie EP68 include Dolby Atmos, una tecnologia che è in grado di trasportare lo spettatore nel cuore della storia grazie alla resa audio di ogni singolo movimento e all’incredibile realismo del suono. In Italia, la Serie EP68 è disponibile nei modelli da 50’’, 55” e 65’’ con un prezzo suggerito al pubblico a partire da 649,99 euro. La Serie EP64 è disponibile nei modelli da 43”, 50”, 55” e 65’’ con un prezzo suggerito al pubblico di 429,99 euro.