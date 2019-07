Volantino MediaWorld: acquisti a tasso zero

Filippo Vendrame,

MediaWorld ha lanciato il suo nuovo volantino delle offerte valevole dalla giornata di oggi 18 luglio sino al prossimo 31 luglio. Volantino denominato “Bye Bye rate” ed incentrato sulla possibilità di poter pagare a rate a tasso zero gli acquisti sopra i 199 euro, con la prima rata che si andrà a pagare dal mese di gennaio. Tanti sono i prodotti proposti all’interno del volantino, appartenenti a molteplici categorie merceologiche.

Per esempio, tra gli smartphone spiccano l’iPhone XS Max 64 GB venduto al prezzo di 999 euro, l’iPhone 8 64 GB a 599 euro, il Huawei P30 Lite a 299 euro e il Samsung Galaxy S10e a 599 euro. Tra i tablet pc, invece, spicca l’iPad 2018 32 GB WiFi a 319 euro. Tante anche le proposte di MediaWorld per chi volesse cambiare il proprio computer e desiderasse un modello Windows 10. Per esempio, al riguardo spicca il Surface Pro 6 con Intel Core i5, 8 GB di RAM e 128 GB di SSD a 799 euro.

Tante le proposte anche per il mondo del gaming. Per esempio, la PS4 Pro con doppio controller è offerta a 389 euro. In alternativa, la Nintendo Switch con il kit Nintendo Labo è proposta a 319 euro.

Se l’obiettivo è quello di trasformare il salotto di casa in una piccola sala cinematografica, MediaWorld propone una piccola selezione dei migliori televisori di ultima generazione. Per esempio, il modello Smart TV LG 49SM8200PLA è offerto a 699 euro.

Non mancano poi offerte sugli smartphone, sui robot aspirapolvere, sulle ultime fotocamere, sulle periferiche per i computer e su molti altri gadget ad alto tasso di tecnologia. Spicca, infine, anche il monopattino elettrico Segway ES2 a 479 euro.

Un volantino pieno di proposte interessanti, tutto da sfogliare.