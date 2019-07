Xbox Super Game, una valanga di giochi in sconto

Filippo Vendrame,

Chi volesse rinnovare il proprio parco giochi Xbox potrà approfittare della promozione “Xbox Super Game” lanciata da un paio di giorni da Microsoft. Trattasi di un periodo promozionale in cui il gigante del software offrirà fortissimi sconti sull’acquisto di moltissimi giochi per le sue console. Sconti che toccano oltre 700 titoli con ribassi che possono raggiungere il 50%.

Per gli abbonati a Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate, la promozione è ancora migliore in quanto questi utenti potranno godere di un ulteriore 10% di sconto. Le offerte saranno valide solamente sull’acquisto dei titoli in formato digitale dallo store online Xbox entro e non oltre il 29 luglio. Inoltre, sempre all’interno della promozione “Xbox Super Game”, Microsoft ha voluto inserire un’altra offerta davvero speciale che permette di acquistare 3 mesi di abbonamento a Game Pass Ultimate al costo di appena 1 euro. Trattasi di un piano in abbonamento che include all’interno di un unico pacchetto Xbox Live Gold e Xbox Game Pass.

L’elenco completo dei titoli in sconto è disponibile all’interno del sito dedicato alla promozione da cui sarà possibile anche acquistare i titoli in offerta. In alternativa è possibile procedere direttamente dalla propria console.

Di seguito una piccola selezione dei migliori titoli in offerta.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Far Cry New Dawn

Resident Evil 2

Sea of Thieves

Forza Horizon 4

State of Decay 2

Gears of War 4

Cuphead

Metro Exodus

Just Cause 4

PUBG

FIFA 19

Call of Duty Black Ops 4 Edizione Vendetta di Spectre

Red Dead Redemption 2

NBA 2K19

Il suggerimento è quello di visionare con calma l’elenco dei giochi in sconto per non perdere la possibilità di fare qualche buon affare.