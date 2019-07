Moon Day, il Doodle di Google sull’allunaggio

Matteo Tontini,

Il Moon Day segna il 50esimo anniversario dello sbarco sulla Luna, un traguardo per il genere umano che non si poteva non festeggiare. Google non avrebbe mai lasciato passare un’occasione simile senza un Doodle dedicato all’atterraggio dello storico equipaggio di Apollo 11 sulla superficie lunare.

Si tratta di un tributo commemorativo, una clip animata di quasi cinque minuti che segue la missione dal lancio fino al ritorno, con grande spazio all’approdo sulla Luna. L’aspetto più interessante è la voce del narratore, non certo uno qualunque: si tratta proprio di Michael Collins, il pilota addetto al modulo di comando di Apollo 11. Qualora si desiderassero ulteriori informazioni, è possibile dare un’occhiata all’interessante video “Behind the Doodle” riportato qui sotto, che contiene anche le interviste ai realizzatori del Doodle.

È bello come Collins ci abbia messo del suo nella narrazione, condividendo i suoi pensieri e ricordi. Ha affermato:

Per un breve momento, il primo allunaggio ha riunito le persone di tutto il mondo. Invece di dire che “gli americani ce l’hanno fatta”, hanno detto “ce l’abbiamo fatta”.

Il video ricorda agli spettatori che quasi 400mila persone hanno supportato la missione del 1969 e Google sottolinea che il prossimo grande traguardo sarà raggiunto entro il 2024, quando la NASA manderà la prima donna sulla Luna. Intanto, grazie alla collaborazione con la nota agenzia spaziale statunitense, Esri UK ha realizzato una splendida mappa 3D interattiva del “nostro satellite”, che consente agli utenti di approfondire il primo sbarco sulla Luna mediante dettagli nascosti e siti di atterraggio delle emissioni Apollo.

Il Moon Day è un evento che verrà celebrato in tutto il mondo e, in Italia, Rai gli dedicherà una programmazione ad hoc il 20 luglio.