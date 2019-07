Tesla, nuovo Supercharger V3 ad energia solare

Filippo Vendrame,

Tesla continua a voler innovare ed a mostrare come dovrebbero essere fatte le stazioni di ricarica per le auto elettriche. A Las Vegas, la città del gioco, la società di Elon Musk ha aperto un nuovo Supercharger. Detta così, la notizia sembrerebbe poco significativa visto che di nuove stazioni Supercharger se ne aprono in continuazione. In realtà, questa è qualcosa di diverso in quanto rappresenta la summa di tutto quanto Tesla è in grado di fare.

Innanzitutto, questa innovativa stazione di ricarica dispone dei Superchager V3 in grado di ricaricare le auto elettriche del brand americano sino ad una potenza massima di 250 kW, un livello supportato, al momento, solo dalle Model 3 Long Range e Performance. Ma l’elemento davvero più innovativo riguarda la presenza di pannelli solari che ricaricano le batterie di storage (Powerpack di Tesla) che rilasceranno l’energia in caso di necessità per aiutare la rete elettrica a ricaricare le Tesla presenti. Vale la pena di notare, inoltre, che sono presenti ben 24 stalli per la ricarica, cosa che rende questa stazione in grado di alimentare molte auto elettriche in parallelo e riuscire a soddisfare 1.500 proprietari ogni giorno.

Con l’inaugurazione di questa stazione, Elon Musk mantiene la promessa fatta circa 3 anni fa quando affermò che avrebbe lanciato le prime stazioni di ricarica con pannelli solari e batterie di accumulo solo con l’arrivo dei Superchager V3.

Oltre ai 24 stalli in loco, Tesla ha anche installato 15 punti di ricarica “destination charging” in grado di erogare una potenza massima di 22 kW ciascuno. La società di Elon Musk continua a stare davanti alla concorrenza, mostrando come dovrebbero essere i punti di ricarica rapida per le auto elettriche, non solo veloci ma anche alimentati da energia rinnovabile.