Twitter rifà il look della sua interfaccia desktop. Il rollout è iniziato alcuni giorni fa ma oramai dovrebbe essere visibile ed accessibile alla maggior parte degli iscritti al social network. L’obiettivo è quello di semplificare la navigazione e di rendere la fruizione della piattaforma più facile e rapida. Le novità sono molte. Innanzitutto, la modifica più grande e più evidente riguarda la barra di navigazione in alto che è stata spostata a sinistra. Barra di navigazione che contiene segnalibri, elenchi, il profilo e una nuova scheda Esplora.

In particolare, la sezione Messaggi è stata rivista per mostrare tutte le conversazioni nella medesima finestra. All’interno della scheda Esplora gli utenti troveranno le tendenze e un maggiore numero di video Live. Altra novità, l’arrivo della modalità scura, già presente nell’app per smartphone e largamente richiesta dagli iscritti anche per la versione desktop. Twitter ha preso in prestito alcune funzionalità della sua app per migliorare l’esperienza desktop. Per esempio, è presente il pulsante “Sparkle” che permette di visualizzare i tweet ordinati cronologicamente oppure quelli più importanti.

La barra di navigazione laterale renderà inoltre più semplice per gli utenti con più account cambiare profilo rapidamente, una funzionalità che è stata disponibile per anni sull’app mobile con una pressione prolungata sull’icona Home.

Una piccola grande rivoluzione nel segno dell’usabilità per consentire agli iscritti di poter accedere ed usare il social network dal proprio computer desktop con una usabilità semplificata che ricorda quella dell’applicazione mobile.

Per iniziare ad usare il “nuovo” Twitter per desktop sarà sufficiente aprire il browser e digitare l’URL. Se la nuova interfaccia è già disponibile comparirà automaticamente.