Tesla amplia la rete dei Supercharger

Filippo Vendrame,

Uno dei punti di forza di Tesla è la sua rete dei Supercharger, stazioni di ricarica rapida che permettono alle auto elettriche del brand americano di poter viaggiare su lunghe distanze senza alcun problema. Una rete capillare che la società di Elon Musk punta da sempre a voler rendere sempre più vasta. Da alcuni giorni, Tesla ha aggiornato la mappa dei Supercharger, inserendo molte nuove future installazioni.

Negli ultimi mesi, Tesla aveva fatto diverse promesse per quanto riguarda l’espansione della sua rete di ricarica, ma tra il debutto dei Supercharger V3 e altri problemi, la crescita non ha seguito i ritmi sperati. Adesso, questo nuovo aggiornamento della mappa della rete dei Supercharger permette di avere un perfetto colpo d’occhio di tutte le nuove stazioni che verranno implementate nel corso dei prossimi mesi.

Sembra che Tesla abbia aggiunto diverse stazioni in tutto il mondo, non solo in America quindi ma anche in Islanda e in Europa. La rete dei Supercharger attualmente comprende 1.533 stazioni con 13.344 stalli. Una rete davvero imponente che rappresenta sicuramente un importante valore aggiunto per chi investe in queste autovetture.

Gli interessati possono accedere alla mappa dei Supercharger presente sul sito di Tesla per analizzare nel dettaglio la porzione di territorio che più interessa.

Per quanto riguarda l’Italia, ci sono molte nuove stazioni di ricarica in arrivo. Alcune erano note, altre no. Oltre a potenziare la rete nel nord Italia, Tesla potenzierà la presenza dei suoi Supercharger anche nel centro Italia senza dimenticarsi del Sud, della Sicilia e della Sardegna.

Una volta completate le nuove stazioni, viaggiare in Italia, così come nel resto dell’Europa, sarà ancora molto più semplice.