Wind, dal 25 agosto alcune offerte rincarano

Filippo Vendrame,

Notizia non positiva per alcuni clienti Wind. L’operatore arancione, brand di Wind Tre, ha fatto sapere che a partire dal primo rinnovo successivo dal 25 agosto, alcune offerte della gamma Wind Smart e Noi subiranno un rincaro del canone mensile. Trattasi di una nuova rimodulazione unilaterale di cui, però, non si conosce ancora l’importo esatto del rincaro. Possibile che l’aumento vari a seconda del tipo di profilo tariffario. 3 Italia, nello stesso periodo, aumenterà alcune sue tariffe di 1,49 euro o 1,99 euro o 2 euro.

Possibile, quindi, che gli aumenti di Wind siano della stessa entità. L’unico dato certo è che i clienti dell’operatore arancione coinvolti, inizieranno a ricevere un SMS informativo a partire da oggi, 22 luglio 2019. All’interno di questo messaggio sarà riportato anche il valore dell’incremento tariffario. La giustificazione addotta da Wind per questa ennesima rimodulazione è sempre la stessa e cioè per “per garantire gli investimenti e continuare ad assicurare un servizio di qualità”.

L’operatore arancione prova ad “addolcire la pillola” offrendo in cambio un bonus. Nello specifico, i clienti coinvolti nella rimodulazione potranno attivare in omaggio 50 GB di traffico Internet extra al mese per un anno o chiamate nazionali illimitate per 1 anno. Il bonus proposto varierà a seconda del profilo tariffario coinvolto. Questa speciale promozione potrà essere attivata chiamando il numero gratuito 40400.

Ovviamente, i clienti Wind potranno anche decidere di non accettare la rimodulazione e di recedere dal proprio contratto come previsto dall’articolo 70, comma 4, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

I passaggi da seguire sono i seguenti:

Come previsto dall’art. 70 comma 4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, qualora non accettassi le suddette modifiche, potrai esercitare il diritto di recesso dai servizi Wind o passare a un altro operatore senza penali né costi di disattivazione entro 30 giorni dalla ricezione dello specifico SMS, inviando una comunicazione con causale di recesso: “modifica delle condizioni contrattuali” attraverso uno dei seguenti canali: lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo: WIND Tre SpA. – Servizio Disdette – Casella Postale 14155 – Ufficio Postale Milano 65 – 20152 Milano

PEC all’indirizzo servizioclienti155@pec.windtre.it

punto vendita Wind. Può trovare la lista dei punti vendita abilitati sul sito www.wind.it

chiamata al 155 per acquisire la sua richiesta ed accertando la sua identità

inviando una richiesta da Area Clienti Wind dalla sezione Assistenza Guidata Qualora decidessi di recedere e alla linea interessata dalla presente proposta di modifica fosse associato un contratto per l’acquisto rateizzato di un prodotto in corso di vigenza (es. telefono, Tablet, etc.), nella suddetta comunicazione e prima di recedere dal contratto o passare ad altro operatore, potrai decidere se pagare le rate residue anche in un’unica soluzione o mantenere attiva la rateizzazione, indicando tale scelta nella comunicazione che ci invierai.