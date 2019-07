Galaxy Watch 2, cornice touch e Bluetooth 5.0?

Luca Colantuoni,

Il Galaxy Watch Active è stato annunciato a febbraio e può essere acquistato in Italia da marzo. Samsung ha già pianificato il lancio del successore (probabilmente il 7 agosto insieme ai Galaxy Note 10), del quale circolano indiscrezioni da diverse settimane. Il sito SamMobile ha ricevuto nuovi dettagli sul Galaxy Watch Active 2 da una fonte ritenuta affidabile.

Il Galaxy Watch Active non ha una cornice rotante come i precedenti modelli della serie Gear. Per questo motivo il produttore coreano ha modificato l’interfaccia e aggiunto il supporto per gli swipe orizzontali. Il Galaxy Watch Active 2 dovrebbe invece avere una Touch Bezel. Gli utenti potranno quindi eseguire alcune operazioni muovendo il dito lungo la circonferenza dello smartwatch. Il nuovo modello sarà disponibile in due versioni con diametro di 40 e 44 millimetri (peso 31 e 36 grammi, rispettivamente). Le diagonali dei display Super AMOLED saranno quindi 1,2 e 1,4 pollici, entrambi con risoluzione di 360×360 pixel.

Il telaio in acciaio inossidabile e alluminio conserverà le certificazioni IP68 e MIL-STD-810G, mentre lo schermo verrà protetto dal vetro Gorilla Glass DX+. Il Galaxy Watch Active 2 verrà offerto in due varianti: WiFi e WiFi+LTE. La prima integrerà 768 MB di RAM, mentre la seconda avrà 1,5 GB di RAM. Per la prima volta Samsung utilizzerà un chip Bluetooth 5.0. Il processore sarà ancora un dual core Exynos 9110 a 1,15 GHz. Prevista inoltre una maggiore capacità della batteria: 247 mAh (40 millimetri) e 340 mAh (44 millimetri).

Lo smartwatch dovrebbe infine rilevare le aritmie cardiache tramite elettrocardiogramma (ma occorre la certificazione della FDA) e le cadute, in modo simile al Watch Series 4 di Apple. Quando i sensori rilevano una possibile caduta, lo smartwatch inizia a vibrare e mostra un avviso sullo schermo. Se non riceve risposta dall’utente, il dispositivo contatta automaticamente i servizi di emergenza e invia un messaggio ai contatti.