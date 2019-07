Samsung Galaxy Watch Active, novità software

Luca Colantuoni,

Il Galaxy Watch Active, annunciato da Samsung a febbraio, ha ricevuto un aggiornamento software che migliora l’usabilità e include nuove funzionalità di tracciamento per le attività sportive. Il produttore coreano ha inoltre aggiunto altre funzioni per Bixby e una nuova collezione di cinturini offerta da Strap Studio.

Grazie all’aggiornamento software è possibile eseguire più operazioni sfruttando l’assistente personale. L’utente può utilizzare i comandi vocali per chiedere a Bixby di controllare i dispositivi SmartThings, avviare la riproduzione musicale su Spotify, inviare un messaggio, modificare le impostazioni dello smartwatch o avviare il monitoraggio degli allenamenti senza toccare lo schermo e senza usare lo smartphone. Samsung parla inoltre di interfaccia personalizzata che apprende le routine e le domande più frequenti.

La vecchia UI teneva conto della cornice rotante degli smartwatch Gear. Dato che i nuovi modelli non hanno più questa cornice, Samsung ha modificato l’interfaccia. La App Tray UI è stata aggiornata per consentire l’uso degli swipe orizzontali, invece che gli swipe lungo il perimetro del display. La Goodnight Mode ha ora una vista dedicata e mostra solo l’orario (non più numero di passi e frequenza cardiaca).

Il Galaxy Watch Active riconosce automaticamente il nuoto e mostra un avviso se i battiti cardiaci scendono sotto una determinata soglia, grazie alla funzionalità Heart Rate – Low Alert. Infine sono disponibili nuovi cinturini Strap Studio in gomma, tessuto riflettente e pelle. I prezzi non sono stati comunicati. In base alle ultime indiscrezioni, Samsung dovrebbe annunciare il Galaxy Watch Active 2 insieme alla serie Galaxy Note 10 durante l’evento Unpacked del 7 agosto.