LG TV AI 2019, arrivano Apple AirPlay 2 e HomeKit

Filippo Vendrame,

LG ha annunciato il tanto atteso aggiornamento software che porterà Apple AirPlay 2 e HomeKit sulla gamma TV AI 2019. Questo update sarà disponibile a partire da domani, 25 luglio, per i modelli TV OLED 2019, TV NanoCell e TV UHD con funzionalità AI ThinQ. La prima grande novità è l’integrazione del supporto ad Apple AirPlay 2 grazie al quale i possessori di questi televisori potranno facilmente riprodurre i propri contenuti, inclusi i titoli Dolby Vision, direttamente da iPhone, iPad e Mac.

Questo significa che si potrà guardare in streaming i film e programmi televisivi preferiti dall’app Apple TV e da altre app video, e si potranno inoltre visualizzare le foto direttamente sui TV AI LG. Non solo, perché grazie ad Apple AirPlay 2, i possessori di questi modelli di TV del costruttore coreano potranno riprodurre Apple Podcast, Apple Music e brani dalla propria libreria o altri servizi di streaming tramite i TV AI LG e altri speaker compatibili con AirPlay 2, tutto in sincronia.

La seconda novità riguarda l’arrivo di HomeKit. Questa nuova funzionalità consente agli utenti di controllare comodamente la propria smart home con l’app Home o tramite Siri sui propri dispositivi Apple. I TV AI di LG possono essere facilmente aggiunti all’app Home, da cui gli utenti potranno quindi accedere alle funzioni-base del TV come l’alimentazione, il volume e la sorgente. Come altri device che supportano HomeKit, i TV AI di LG possono anche essere aggiunti a diverse Scene e Automazioni domestiche.

Brian Kwon, presidente di LG Mobile Communication e Home Entertainment, commenta così l’arrivo di queste novità:

LG si conferma all’avanguardia in termini di innovazione tecnologica dei TV grazie a un’incessante sforzo nell’offrire la migliore esperienza visiva. Con l’introduzione del supporto a Apple AirPlay 2 e HomeKit, stiamo dimostrando il nostro impegno nell’offrire vantaggi ai consumatori che vanno oltre la migliore qualità delle immagini sul mercato.