Kena 5,99 Summer: 50 Giga, minuti e SMS illimitati

Kena 5,99 Summer è una nuova offerta tariffaria di Kena Mobile pensata esplicitamente per tutti coloro che decidono di passare il loro numero da Iliad e da alcuni operatori virtuali. Questa tariffa prevede, nel dettaglio, chiamate illimitate, SMS illimitati e ben 50 GB di traffico dati 4G. Il tutto a 5,99 euro al mese. Per questa offerta non è previsto un contributo di attivazione. Il costo per la SIM è pari a 5 euro.

Come detto, non tutti potranno attivarla ma solamente chi effettuerà la portabilità dai seguenti operatori: ILIAD, POSTE e altri MVNO come 1MOB; BLAD; BT Mobile Full; BTEM; CONAD; COOP; DAILY TELECOM; DMOB; ERG; FASTWEB; Fastweb Full; GREEN ICN; INTERMATICA; LYCAFULL; Mundio; NETVALUE; OPTIMA; TISCALI; Welcome Italia. Kena 5,99 Summer si può attivare solamente online, sul sito ufficiale Kena Mobile, oppure attraverso la sua app ufficiale.

Per la tariffazione dei dati, in caso di superamento della soglia mensile, si applicano le condizioni previste dal Piano Base Kena, a meno di Opzioni aggiuntive attive sulla linea. I minuti e gli SMS illimitati devono essere utilizzati in modo lecito, secondo buona fede e correttezza, e conformemente agli artt. 10 e 11 delle Condizioni generali di contratto e norme d’uso della SIM.

La velocità massima in 4G è limitata a 30 Mbps in download. Minuti, SMS e GB inclusi nell’offerta sono validi per il traffico nazionale; recandosi in Unione Europea si potrà continuare a chiamare, inviare SMS e navigare in Internet (fino a 3 GB) con i bundle inclusi nell’offerta.

Si ricorda, infine, che Kena Mobile è un operatore virtuale di TIM e quindi utilizza la sua rete per offrire i servizi voce e dati. Maggiori informazioni direttamente sul sito ufficiale di Kena Mobile.