TIM Mercury 50GB contro Iliad

TIM Mercury 50GB è una nuova tariffa operator attack pensata per tutti i nuovi clienti TIM che attiveranno una nuova SIM ed effettueranno la portabilità da Iliad e da alcuni operatori virtuali (esclusi LycaMobile, Kena Mobile e Ho. Mobile). Nello specifico, questa offerta propone chiamate illimitate e ben 50 GB di traffico dati 4G. Il tutto ad un costo di 7 euro al mese con addebito sul credito residuo.

TIM Mercury 50GB prevede un costo di attivazione di 12 euro. Il costo di una nuova SIM, invece, è di 10 euro. In caso di attivazione tramite call center, il costo di attivazione è di 9 euro e quello della SIM di 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Questa nuova offerta di TIM può essere attivata nei negozi ufficiali aderenti, oppure tramite il servizio “Passa a TIM con Operatore“, presente sul sito ufficiale di TIM.

Quando si acquista una nuova SIM, il piano tariffario di base che viene attivato è “TIM Base e Chat” che prevede un costo mensile di 2 euro, gratis il primo mese. Piano che permette di usare le app di chat più famose senza erodere il traffico dati della propria offerta.

Tuttavia, TIM permette in ogni momento di cambiare questo piano tariffario di base con uno che non prevede costi mensili come TIM Base New e TIM Semplice.

Le nuove SIM prevedono anche l’attivazione automatica di TIM In Viaggio Full, opzione dedicata a chi si reca al di fuori dei Paesi europei e l’opzione Giga di Scorta che permette di avere sino a 1 GB extra a 1,90 euro ogni 200 MB nel caso di esaurimento del pacchetto dati della propria offerta.