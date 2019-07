Google Play, film Disney in 4K (ma solo negli USA)

Matteo Tontini,

Buone notizie per tutti i fan Disney statunitensi che desiderano godersi i propri film preferiti in 4K: adesso potranno infatti acquistarli tramite il Play Store di Google. Il colosso della ricerca ha aggiunto le pellicole in Ultra HD al proprio negozio digitale nel 2016; lo scorso anno, inoltre, ha fatto sì che gli utenti che avessero acquistato contenuti in SD e HD accedessero alla loro versione 4K gratuitamente. Di Disney, tuttavia, nessuna traccia. Almeno fino a oggi.

La Casa di Topolino, così come Pixar, Lucasfilm e Marvel Studios, sta ora vendendo contenuti 4K tramite Google Play Store (solo negli USA, al momento). Abbiamo verificato e sembra che al momento i nuovi contenuti in 4K non siano disponibili per noi utenti italiani. Tra le pellicole disponibili all’acquisto si annoverano quelle più recenti dedicate ai supereroi, come Avengers: Infinity War, Captain Marvel e Black Panther, ma anche classici animati tra cui Coco e Il re leone (1992). A completare la line-up iniziale ci sono poi Solo: A Star Wars Story e Nelle pieghe del tempo.

Tutti i fan Marvel saranno felici di sapere che, oltre alle tre pellicole di cui sopra, il 30 luglio sarà disponibile in qualità Ultra HD anche Avengers: Endgame, il film che ha incassato di più nella storia del cinema. I prezzi oscillano a seconda del titolo chiaramente, alcuni possono essere anche noleggiati, altri soltanto acquistati. Secondo Google, si tratta della prima lista di titoli Disney in 4K sul Play Store, con altri che arriveranno ad arricchire il catalogo nei prossimi mesi.

I contenuti 4K di Google Play possono essere trasmessi in streaming su Chromecast Ultra, Android TV e sulla maggior parte delle Smart TV Samsung e LG.