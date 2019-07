Alcatel 3T 10 disponibile in Italia

Luca Colantuoni,

Il produttore francese aveva annunciato un tablet al Mobile World Congress 2019 di Barcellona, Insieme a tre smartphone. Si tratta del nuovo Alcatel 3T 10 indirizzato principalmente agli utenti che sfruttano questi dispositivi per la fruizione dei contenuti multimediali.

Alcatel 3T 10 possiede uno schermo IPS da 10 pollici con risoluzione HD (1280×720 pixel). Le cornici hanno uno spessore piuttosto evidente, ma lo spazio è stato utilizzato per inserire gli altoparlanti stereo da 5 Watt, oltre alla fotocamera frontale da 2 megapixel, utile anche per il riconoscimento facciale (Face Key). Alcatel garantisce un audio nitido senza distorsioni che copre tutto lo spettro di frequenze. Il tablet è quindi adatto per film, musica e giochi.

La dotazione hardware comprende inoltre un processore quad core MediaTek MT8765B, affiancato da 2/3 GB di RAM e 16/32 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 128 GB. La fotocamera posteriore da 2 megapixel ha un obiettivo con apertura f/2.8. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE Cat. 4 (150/50 Mbps). Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri e microfoni con cancellazione del rumore che permettono di sfruttare Google Assistant da una distanza di tre metri.

La batteria ha una capacità di 4.080 mAh e può essere ricaricata tramite porta micro USB 2.0. L’autonomia raggiunge circa 5 ore in conversazione video. Il sistema operativo installato è Android 9 Pie. Gli utenti possono acquistare tre accessori. Audio Station è un altoparlante Bluetooth con batteria integrata da 2.000 mAh. TypeCase è invece una cover protettiva con tastiera fisica Bluetooth. Infine c’è il Charging Dock, una base di ricarica che funziona anche da sostegno al tablet.

Alcatel 3T 10 è disponibile in due colori: blu e nero. Il prezzo del tablet è 179,00 euro (199,00 euro in bundle con Audio Station).