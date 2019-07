IKEA Symfonisk sarà in vendita da agosto

Antonino Caffo,

Sonos e Ikea hanno dando il via qualche mese fa, ad una partnership a lungo termine che mira a portare dentro casa gadget di qualità a un prezzo concorrenziale. Il primo risultato è l’altoparlante da tavolo con lampada incorporata Symfonisk, che sarà in vendita ad agosto a 179 euro, anche in versione solo cassa a 99 euro. Entrambi, come anticipato, sono stati realizzati insieme a Sonos e dunque promettono una resa audio di qualità.

Tutti e due somigliano parecchio a gadget Ikea, per le linee morbide ed essenziali all’esterno, ma si integrano perfettamente con altri prodotti della gamma Sonos, come One, Beam, Play: 5, Play: 1 e altri. L’obiettivo della serie Symfonisk è quello di permettere una disposizione degli altoparlanti in luoghi (come la camera da letto) dove normalmente non si desidera piazzare dei gadget. Per questo, una lampada è un oggetto più idoneo a riempire spazi in salotti, con il beneficio di avere una cassa stereo nel corpo centrale.

Visto che il tessuto ricopre tutto intorno la cassa, si potrebbe pensare che Symfonisk sia in grado di diffondere il suono a 360 gradi come l’HomePod di Apple ma non è così. I suoi driver sono a emissione frontale, e Ikea e Sonos consigliano di posizionarlo correttamente mettendo i controlli musicali in primo piano. E quando il cavo di alimentazione è inserito, si può nascondere nel retro della lampada. Essendo Sonos, può essere connesso a qualsiasi altro speaker del marchio, creando così una diffusione wireless senza soluzione di continuità. In fase di presentazione, Björn Block Business leader di IKEA Home Smart presso IKEA of Sweden ha dichiarato:

L’obiettivo della nostra collaborazione con Sonos è risparmiare spazio, eliminare i cavi e il disordine e portare il suono e la musica in ogni casa con soluzioni eleganti.