TIM, tante novità per la telefonia mobile

Filippo Vendrame,

TIM mette mano al suo listino ed a partire da oggi 29 luglio introduce diverse novità dedicate ai suoi clienti di telefonia mobile. La prima novità riguarda i clienti dotati di codice fiscale straniero che potranno attivare la nuova TIM International Senza Limiti che offre 40 Giga di traffico Internet, chiamate illimitate verso i numeri nazionali, Giga illimitati per le chat (WhatsApp, Snapchat, Telegram, iMessage, Imo, Skype Viber e WeChat) e 300 minuti di chiamate verso l’estero. Il tutto al prezzo di 11,99 euro.

I 300 minuti sono validi per i seguenti Paesi: Cina, India, Bangladesh, Polonia, Perù, Romania, Messico, Colombia, Repubblica Ceca, Lituania, Lettonia, Israele, Singapore e Cipro. Questa offerta potrà essere attivata su credito residuo o su carta di credito o su conto corrente bancario. Sempre a partire da oggi 29 luglio, TIM introduce un nuovo servizio all’interno di “doctorTIM Mobile“. Trattasi di una nuova soluzione pensata per il trasferimento dei dati da uno smartphone all’altro. I clienti potranno chiamare il numero 800500500 e con l’aiuto di un operatore potranno effettuare il trasferimento dei propri dati da un vecchio smartphone ad uno nuovo.

Questo servizio non è gratuito ma presenta un costo di 8 euro per singolo intervento (validità una settimana). Valido solamente per le SIM ricaricabili.

A partire dal 3 agosto, invece, attivando TIM Ricarica Automatica sarà bloccata l’attivazione dei servizi a pagamento non TIM. A partire dal prossimo 8 di agosto, invece, TIM migliorerà Supergiga Video che includerà anche Chili. Trattasi dell’offerta che permette di fruire dei video da specifici servizi (Youtube, Prime Video, Netflix, Rai Play, Mediaset Play, Infinity, Mediaset Premium, Dailymotion, Fox News, Vimeo e TIVISION) senza andare a consumare il traffico dati della propria tariffa. In futuro arriverà anche il supporto a DAZN. Costo di 9,99 euro al mese per 2 mesi.

Le offerte standard di TIM saranno tutte prorogate sino all’8 di settembre.