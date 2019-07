Da LG la nuova gamma audio 2019

Antonino Caffo,

LG Electronics ha lanciato la nuova collezione audio 2019, che prevede soundbar, speaker portatili e casse Bluetooth. Si tratta di una famiglia che può contare sulla collaborazione con Meridian Audio, azienda inglese, che ha integrato nei prodotti LG le tecnologie “Bass & Space” e “Image Elevation” per un’esperienza audio più realistica e coinvolgente.

La collezione 2019 include anche due prodotti vincitori del CES Innovation Award 2019 (soundbar SL9YG) e un portable speaker vincitore di diversi premi internazionali, tra cui EISA Awards (portable speaker WK7). Le nuove soundbar LG hanno il Dolby Atmos, DTS:X e DTS Virtual:X. Grazie al codec audio object-based, il suono mima (senza realizzarlo davvero) una diffusione a 360 gradi, con una resa simile a quella di speaker aggiuntivi.

Il modello SL9YG è inoltre dotato di sensore giroscopico integrato che misura la posizione dell’oggetto (fissato a una parete o su una superficie piana), regolando la direzionalità del suono per garantire un’esperienza di ascolto superiore. La soundbar LG SL9YG può essere installata con la base o a parete per integrarsi con l’arredamento. A livello tecnologico, l’High Resolution Audio offre frequenze di campionamento a 192 kHz e profondità a 24-bit, per vivere un’esperienza di ascolto piacevole.

La Soundbar LG SL9YG presenta diversi ingressi e pratiche opzioni come HDMI, cavo ottico e Bluetooth. I dispositivi appena annunciati, sono inoltre dotati di connettività intelligente e riconoscimento vocale IA con Assistente Google (presente in SL9YG e SL8YG), per controllare i device collegati in tutta la casa tramite semplici comandi vocali.

Si rinnova anche LG XBOOM, la serie che comprende i prodotti delle linee Mini & Onebody, LOUD e XBoom AI ThinQ. Presenti pure i prodotti LG XBOOM portatili PK7, PK5 e PK3 con connettività Bluetooth e LG XBOOM AI ThinQ WK7, che ha ricevuto diversi premi riconosciuti a livello internazionale per l’integrazione dell’IA come per la qualità audio (EISA Award, TECH ADVISOR, TechRadar, What Hi-Fi?). Caratterizzato dalle stesse funzionalità della gamma XBOOM, WK7 si presenta con un design minimal in due colorazioni possibili, nero opaco o bianco, ed integra Assistente Google. Ecco i prezzi:

SL9YG, prezzo consigliato al pubblico, 999

SL8YG, prezzo consigliato al pubblico, 699

SL6Y, prezzo consigliato al pubblico, 399

SL5Y, prezzo consigliato al pubblico, 329

LG Loud speakers

RL4, prezzo consigliato al pubblico 219

LG XBOOM Bluetooth

WK7 AI ThinQ, prezzo consigliato al pubblico, 199 euro

WK7W (Bianco) AI ThinQ, prezzo consigliato al pubblico, 199 euro

PK7, prezzo consigliato al pubblico, 199 euro

PK5, prezzo consigliato al pubblico, 149 euro

PK3, prezzo consigliato al pubblico, 99 euro