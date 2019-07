Galaxy Tab S6, nuovi dettagli sul tablet Samsung

Luca Colantuoni,

Samsung dovrebbe annunciare nei prossimi giorni il nuovo tablet Galaxy Tab S6. Non stupisce quindi la proliferazione di indiscrezioni, l’ultima delle quali riguarda RAM, storage, dual camera posteriore e batteria. Il design è stato invece svelato dalle immagini ufficiali pubblicate su Twitter da un noto leaker.

Il Galaxy Tab S6 avrà un aspetto simile a quello del Galaxy Tab S5e, quindi telaio in alluminio con cornici abbastanza sottili e uno schermo Super AMOLED da 10,5 pollici con risoluzione WQXGA (2560×1600 pixel). La dotazione hardware dovrebbe comprendere il processore octa core Snapdragon 855, 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 512 GB.

Per la fotocamera frontale si prevede un sensore da 8 megapixel, mentre la doppia fotocamera posteriore (novità assoluta per i tablet Samsung) dovrebbe avere un sensore principale da 13 megapixel (obiettivo con apertura f/1.9), affiancato da un sensore di profondità da 5 megapixel che verrà sfruttato dalla funzionalità Live Focus (effetto bokeh). Contrariamente a quanto ipotizzato finora (6.840 mAh), la batteria avrà probabilmente una capacità di 7.040 mAh.

Altre caratteristiche del tablet sono i quattro altoparlanti AKG, la porta USB Type-C e i tradizionali chip per la connettività wireless (WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE). Non mancherà ovviamente la stilo S Pen che potrà essere fissata magneticamente sul retro. Assente il jack audio da 3,5 millimetri. Non è chiaro se il lettore di impronte digitali verrà nascosto sotto lo schermo o se verrà eliminato e sostituito dallo scanner dell’iride.

Tra gli accessori ci saranno anche la cover protettiva con tastiera e Samsung DeX. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia One UI. Il Galaxy Tab S6 verrà offerto in almeno tre colori: blu, grigio e rosa.