Blockchain e Media: tecnologie ed opportunità

Filippo Vendrame,

Blockchain è una parola oggi sempre più utilizzata e sopratutto abusata. Un termine che nasconde dietro di lui un vero e proprio “universo” per lo più sconosciuto alle masse. Proprio per questo, durante la quinta edizione di Next Generation, appuntamento promosso da Giffoni Innovazion Hub, si è svolta la Round Table “Blockchain e Media” in cui si è cercato di capire cosa sia esattamente la blockchain per poi andare ad approfondire i suoi vantaggi, i suoi limiti e comprendere così come utilizzare questa tecnologia misteriosa in un nuovo paradigma socio-economico con cui cambiare il mondo a partire dall’Entertainment e dall’Industria cinematografica.

Assieme al Dream Team, hanno partecipato personalità di altissimo profilo provenienti non solo dal mondo delle imprese ma anche dal mondo accademico e da quello istituzionale. Al fianco del project partner di Vimove, giovane startup catanese che ha individuato proprio nella blockchain il futuro della produzione cinematografica indipendente e non solo, sono stati coinvolti Marco Bassini, docente di Fundamentals of information technology law all’Università Luigi Bocconi di Milano; Giuseppe Bertone: Head of Distributed Ledger Technology di AlmavivA; Andrea Castiglione, Equity Partner & Blockchain Expert, di EFFORCE; Massimo Chiriatti, CTO Blockchain & Digital Currencies, IBM Italia, Blockchain Expert MISE; Jacopo Genuardi: CEO & co- founder, Vimove; William Nonnis, Full Stack Developer – Blockchain Consultant and Developer, Ministero della Difesa; Ivan Visconti: Docente di Informatica, Università degli Studi di Salerno.

L’incontro è stato moderato dal CEO di NinjaMarketing, Mirco Pallera che nel suo intervento ha voluto approfondire, nello specifico, le nuove forme di finanziamento abilitate dalla nuova tecnologia, cercando di inquadrare quali potrebbero essere le nuove opportunità.