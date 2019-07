Google, Air Gesture e Unlock Face su Pixel 4

Matteo Tontini,

Sblocco del telefono attraverso il riconoscimento facciale (Unlock Face) e funzionalità Air Gesture. Google conferma ancora una volta le voci su Pixel 4, nuovo modello della sua linea di smartphone: grazie a una particolare tecnologia derivante da quella dei radar, nota come Soli, il dispositivo consentirà di saltare tracce audio, silenziare le telefonate e controllare le attività chiave agitando la mano. Va però sottolineato che le Air Gesture saranno disponibili solo in “un numero selezionato di Paesi” (al momento non sono stati specificati quali).

La si può considerare una versione potenzialmente più sofisticata della tecnologia di LG G8. Inoltre, Soli svolgerà un ruolo fondamentale in una delle altre caratteristiche distintive di Pixel 4: lo sblocco dello smartphone tramite riconoscimento facciale. Sebbene Google faccia affidamento su fotocamere a infrarossi già collaudate per l’effettivo riconoscimento del volto, utilizza anche la tecnologia radar per rilevare quando l’utilizzatore sta per prendere il telefono, così da attivare in anticipo i sensori IR. In questo modo, lo smartphone si sbloccherà nel momento in cui viene afferrato: non sarà dunque necessario sollevarlo o toccare lo schermo come si farebbe, per esempio, con un iPhone.

Come se non bastasse, la funzione di sblocco attraverso il riconoscimento facciale di Pixel 4 funzionerà in quasi tutte le angolazioni e potrà essere utilizzata come metodo di autenticazione nelle varie app e per effettuare pagamenti sicuri. Ancora non sono state rivelate importanti informazioni come la data d’uscita, ma sappiamo che il nuovo modello dello smartphone Google dovrebbe uscire entro la fine dell’anno. Il colosso della ricerca ha già distribuito due nuovi dispositivi nel 2019, Pixel 3A e 3A XL, a prezzi interessanti; non è chiaro quale sarà il costo di Pixel 4, ma è probabile che sia significativamente più alto rispetto alla versione precedente.