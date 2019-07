Nokia 9.1 PureView, Light camera e modem 5G?

Luca Colantuoni,

Il Nokia 9 PureView, annunciato al Mobile World Congress 2019 di Barcellona, ha ricevuto recensioni contrastanti. Vista la fama del marchio e la collaborazione con Zeiss, gli esperti del settore speravano di vedere foto di maggiore qualità. Invece di migliorare il software, HMD Global avrebbe già pianificato il lancio del successore Nokia 9.1 PureView entro il quarto trimestre 2019.

Il Nokia 9 PureView ha cinque fotocamere posteriori da 12 megapixel, due con sensore RGB e tre con sensore monocromatico, disposte in modo da formare un esagono con il flash LED e il sensore ToF (Time-of-Flight). Il CEO di Zeiss ha recentemente affermato che le ottiche sono le migliori in assoluto. Purtroppo il software non è della stessa qualità, anche se il produttore finlandese ha corretto alcuni difetti riscontrati durante le recensioni. In base alle ultime indiscrezioni non è previsto nessun aggiornamento importante perché gli ingegneri sono impegnati nello sviluppo del Nokia 9.1 PureView.

Non è noto se verrà mantenuto il layout esagonale del modulo fotografico, ma è certo un miglioramento della tecnologia Light per ottenere scatti più nitidi soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione. Anche la velocità di scatto verrà incrementata grazie all’uso di nuovi processore di immagine e algoritmi software. Dato che la foto finale viene ottenuta combinando i singoli scatti, i tempi di elaborazione sono maggiori rispetto ad una fotocamera tradizionale.

Il Nokia 9.1 PureView dovrebbe integrare avere uno schermo OLED con design “punch hole” simile a quello del Nokia X71. Si prevedono inoltre il processore Snapdragon 855, almeno 6 GB di RAM, modem 5G e Android Q. Ciò significa che il lancio sul mercato non avverrà prima di ottobre.