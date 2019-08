Google Maps, burloni si beffano dei senzatetto

Matteo Tontini,

Un gruppo di burloni online collegati allo YouTuber Paul Denino – meglio conosciuto in rete come Ice Poseidon – avrebbero messo in atto uno scherzo davvero di cattivo gusto, usando Google Maps. È vero che gran parte delle burle che provengono da YouTube sono spesso terribili, ma quello riportato dal Los Angeles Daily News e mirato ai senzatetto è particolarmente crudele.

In sostanza, i promotori dello scherzo avrebbero creato un falso rifugio per barboni su Google Maps, che indirizzava a un palazzo in affitto le persone alla ricerca di un posto in cui essere accolte. I burloni hanno chiamato la struttura, situata nella San Fernando Valley, Ice Poseidon Homeless Shelter: lo scherzo è stato curato nei minimi particolari affinché potesse sembrare che la location fosse veramente attrezzata per ospitare e nutrire le persone bisognose. A corredo del tutto, sono state aggiunte foto di letti e di una grande sala da pranzo, proprio per testimoniare lo spazio considerevole del rifugio.

Sfortunatamente, i senzatetto che hanno viaggiato speranzosi fino al posto, sono rimasti delusi dopo aver scoperto la triste verità ed essere stati allontanati dal palazzo. Ovviamente Google Maps ha provveduto subito a rimuovere la location dall’app, ma rimane il dispiacere per tutte quelle persone che avevano bisogno di accoglienza e non l’hanno trovata. Non è il primo scherzo organizzato dai fan di Denino (anche se in genere sono tutti a spese dello streamer): in passato, per esempio, alcune persone si sono trovate pizze, che ovviamente non avevano ordinato, consegnate a casa propria. E ancora, i burloni online hanno organizzato swatting, una pratica estremamente pericolosa che implica l’invio delle forze dell’ordine a casa di una persona con false scuse.