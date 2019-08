Volantino MediaWorld: acquisti a rate a tasso zero

Filippo Vendrame,

MediaWorld ha lanciato il suo nuovo volantino delle offerte valido dalla giornata di oggi primo agosto sino al prossimo 21 del mese. Volantino che prende il nome di “Bye Bye Rate”. Tutti gli acquisti sopra i 199 euro potranno essere pagati in comode rate mensili a tasso zero. La prima, in particolare, si pagherà a gennaio prossimo. Entrando nei dettagli del volantino, tra gli smartphone, il Huawei P30 Lite potrà essere acquistato al prezzo di 299 euro.

Il blasonato Samsung Galaxy S10+, invece, potrà essere portato a casa al prezzo di 949 euro. Il OnePlus 7 Pro, invece, è proposto dalla catena di elettronica a 759 euro. Da segnalare anche il Huawei P30 Pro a 799 euro e il Huawei Mate 20 Lite a 199 euro. I fan Apple, invece, potranno portarsi a casa l’iPhone XS Max 64 GB a 1149 euro. Se l’obiettivo è un nuovo computer, MediaWorld propone diverse soluzioni basate su Windows 10. Per esempio, l’HP 15-DB0011NL con AMD A9-Series è proposto a 349 euro. In alternativa, il LENOVO YOGA 530-14IKB con Intel Core i5 è venduto a 599 euro.

Per gli appassionati di gaming, la Nintendo Switch con un buono da 35 euro per l’acquisto di giochi, è offerta a 319 euro. In alternativa, la PS4 Pro 1 TB Fortinite è venduta a 369 euro. Tantissime le proposte sui nuovi televisori per chi vuole trasformare il salotto di casa in una sala cinematografica. Per esempio, il modello SAMSUNG UE55RU8000UXZT (LED 4K) è proposto al prezzo di 699 euro.

Nel volantino di MediaWorld non mancano nemmeno proposte sugli indossabili, accessori per i PC, monitor, fotocamere e su tanti altri gadget ad alto tasso di tecnologia come i monopattini elettrici.