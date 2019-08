Samsung Galaxy Watch Active 2, immagine ufficiale

Luca Colantuoni,

Samsung ha conunicato che il Galaxy Watch Active 2 verrà annunciato il prossimo 5 agosto. Da molte settimane circolano online indiscrezioni sullo smartwatch e ora il sito Android Headlines ha pubblicato un’immagine ufficiale che mostra il design e alcuni colori disponibili al lancio.

Il Galaxy Active Watch 2 avrà un design simile al primo modello. Invece della ghiera rotante della serie Gear c’è quindi una cornice touch che permette di interagire con la nuova interfaccia tramite swipe circolari. Samsung offrirà diverse varianti dello smartwatch con diametro da 40 e 44 millimetri, cassa in acciaio inossidabile e in alluminio, WiFi only e WiFi+LTE.

Gli schermi Super AMOLED, protetti dal Gorilla Glass DX+, avranno diagonali di 1,2 e 1,4 pollici, ma la stessa risoluzione (360×360 pixel). La dotazione hardware dovrebbe comprendere inoltre il processore Exynos 9110, 768 MB di RAM per la versione WiFi e 1,5 GB di RAM per la versione WiFi+LTE, 4 GB di storage, batterie da 247 mAh (40 millimetri) e 340 mAh (44 millimetri), chip Bluetooth 5.0, NFC e GPS.

I Galaxy Watch Active 2 sarà ancora indirizzato agli utenti che praticano atività all’aperto, come indica la certificazione MIL-STD-810G. Lo smartphone può inoltre resistere sott’acqua per 10 minuti fino a 50 metri di profondità. Importanti e utili novità saranno la rilevazione delle cadute e delle aritmie cardiache tramite elettrocardiogramma. Quest’ultima funzionalità verrà tuttavia attivata dopo l’approvazione da parte della FDA.

Nell’immagine si vedono cinturini in silicone di colore nero, oro e argento, ma sono previsti anche cinturini in pelle. Il sistema operativo sarà ovviamente Tizen. Possibile infine una versione realizzata in collaborazione con Under Armour.