I Surface Laptop sono migliori, parola di Mac Book

Filippo Vendrame

Microsoft e Apple hanno alle spalle una lunga storia di pubblicità in cui si “sfidano” e in cui enfatizzano come i loro dispositivi sono migliori di quelli della concorrenza. Ma l’ultima campagna pubblicitaria della casa di Redmond è davvero molto particolare. Il gigante del software ha infatti trovato una persona il cui nome è Mackenzie Book, un richiamo molto forte al Mac Book, che è stato chiamato ad affermare che il Surface Laptop 2 è migliore di un MacBook.

Una pubblicità molto sottile visto che alla fine dello spot arriva la battuta “Mac Book dice di comprare un Surface Laptop”. In realtà, tutto lo spot pubblicitario è pieno di frasi in cui “Mac Book” afferma che il Surface Laptop è migliore per molti aspetti. La scelta dell’attore giusto ha permesso a Microsoft di realizzare una campagna pubblicitaria davvero molto particolare e di sicuro effetto.

Il panorama americano, comunque, non è nuovo a questi “scontri” pubblicitari. Famosa è la campagna pubblicitaria “Get a Mac” di Apple in cui i prodotti della mela morsicata uscivano sempre vincenti rispetto a quelli Windows. Questa volta, però, Microsoft è riuscita ad andare oltre con una scelta davvero molto particolare che ha già fatto il giro del mondo.

Sicuramente ne sentiremo parlare molto a lungo e probabilmente altre aziende proveranno ad imitarla con attori dotati di nomi che richiamano il prodotto da reclamizzare o da bocciare.