TIM, nuova TIM Internet FWA

Filippo Vendrame,

Da oggi primo agosto arrivano una serie di novità per quanto riguarda l’offerta di rete fissa di TIM. La prima riguarda l’offerta di connettività wireless FWA (Fixed Wireless Access) pensata per sostituirsi a quella tradizionale dove non è presente un’infrastruttura classica a banda larga.

La nuova TIM Internet FWA offre una tecnologia Misto Fibra Radio con la fibra ottica che raggiunge la BTS (il ripetitore) e poi la tecnologia 4G o 4G+ per la tratta finale sino al cliente. La nuova offerta prevede un pacchetto comprensivo di 120 GB mensili ad una velocità massima sino a 30 Mbps in download e 3 Mbps in upload. Il tutto ad un prezzo di 25 euro al mese per il primo anno e poi 30 euro al mese. Trattasi di una soluzione solo dati. Non si potranno effettuare o ricevere chiamate su questa linea. L’operatore offrirà un modem TIM FWA in comodato d’uso. Ce ne sono di due tipi. Uno da utilizzare internamente, dotato di SIM TIM e sostanzialmente autoinstallate. Il secondo prevede un’unità esterna ed un’unità interna. Questo secondo kit richiede l’intervento di un tecnico. In questo secondo caso è previsto un costo di installazione di 99 euro.

Per quanto riguarda le offerte di rete fissa tradizionali, la promozione “Passa a TIM” per le offerte TIM Super Fibra e TIM Super Mega include l’opzione Massima Velocità gratuita a tempo indeterminato.

Tutte queste novità sono valide sino al prossimo 8 di settembre, salvo proroghe.

Non ci sono poi altre importanti novità. Maggiori dettagli delle nuove offerte di rete fissa di TIM sono disponibili direttamente all’interno del sito ufficiale dell’operatore.