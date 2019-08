Lenovo punta tutto su 5G e durata della batteria

Antonino Caffo,

Un paio di giorni fa, Lenovo ha annunciato una serie di nuovi prodotti per il mercato indiano. Stiamo parlando della rinnovata serie di Ideapad e Yoga, che espandono ulteriormente la vasta gamma del marchio e si collocano a cavallo tra la fascia bassa e quella premium. Simili novità riguardano anche l’Italia? Non abbiamo nulla di ufficiale ma l’interesse nel merito delle strategie dell’azienda è tanto, soprattutto se si guarda al 5G.

La compagnia ha infatti confermato di star lavorando per portare lo standard 5G sui dispositivi di prossima generazione, che non saranno così lontani nel tempo. Pare infatti che i laptop “5G-ready” vedranno la luce entro dicembre di quest’anno, almeno in linea teorica di presentazione, mentre la disponibilità dovrebbe slittare al primo trimestre del 2020. Lenovo è impegnata con Intel e Qualcomm per integrare sui dispositivi venturi una durata della batteria di un’intera giornata. Probabilmente ciò sarà reso possibile dalla tecnologia di Project Athena, iniziativa di Intel che mira a garantire che le macchine basate su Windows siano più veloci, dotate di SSD e con un’autonomia prolungata.

Anche Qualcomm può dire la sua, avendo definito il ruolo degli Always-on e Always-Connected PC, grazie ai processori Snapdragon 835 e 850, che ottimizzano prestazioni e durata. Oltre a ciò, si paleseranno per la fine di agosto i Legion Y540 e Y740, due portatili dedicati al gaming, con i quali Lenovo intende consolidare ulteriormente la propria posizione di leader del mercato dei computer, con un portafoglio che oramai compre qualunque esigenza, dalla produttività all’intrattenimento, fino alle esigenze scolastiche e videoludiche, appunto. Nessuna conferma ma tutti i principali prodotti che verranno resi noti nella seconda parte del 2019 dovrebbero ospitare un modem 5G, che segnerà la linea di processo non solo di Lenovo ma di tutti i principali vendor di tecnologia.