Da Nikon il nuovo obiettivo Nikkor Z 85mm f/1.8 S

Antonino Caffo,

Nital, distributore in Italia del marchio Nikon, ha confermato l’arrivo nel nostro paese di un nuovo obiettivo della serie Nikkor. Si tratta del Nikkor Z 85mm f/1.8 S, un’ottica a messa a fuoco che promette precisione e fini dettagli in ogni fotogramma.

Questo obiettivo per mirrorless consente di riprendere soggetti con una definizione di alta qualità, sia in fase di fotografia che di riprese video. Dai classici ritratti alle immagini naturalistiche, fino alle riprese di ambienti o di eventi, le prestazioni dello Z 85mm f/1.8 S consentono di ottenere risultati ottimi in qualsiasi condizione, anche grazie ad un controllo avanzato della luce parassita, che viene neutralizzata in situazioni di controluce.

Stando a quanto comunicato da Nikon, la messa a fuoco è rapida e la nuova funzione delle fotocamere Nikon Z Eye-Detection è in grado di agganciare l’occhio di un soggetto, sia questo da solo o in mezzo alla folla. Chi effettua riprese video può usare la lunghezza focale di 85mm per isolare i soggetti e riprendere sequenze con una profondità di campo ristretta. Nikon ha dichiara:

Il nuovo obiettivo Nikkor Z 85mm f/1.8 S è un incredibilmente versatile. Con il suo rapido sistema di messa a fuoco multiplo e la sua apertura massima, non bisogna preoccuparsi di condizioni di luce difficili o di non riuscire a cogliere opportunità inaspettate. Che si stia lavorando a fotografie o video durante un evento, in studio o all’aperto, si potranno ottenere risultati tutt’altro che ordinari.

Questo è il riepilogo delle funzioni principali

Z-Mount di Nikon, questo obiettivo può catturare una incredibile quantità di luce

S-Line: design ottico di nuova dimensione

Trattamento Nano Crystal Coat antiriflesso

antiriflesso Sistema di messa a fuoco multiplo silenzioso e fluido

Distanza minima di messa a fuoco: 0,80m

Struttura robusta: ogni parte mobile del barilotto dell’obiettivo è sigillata per assicurare la protezione da polvere e gocce d’acqua

Regolazione silenziosa dell’apertura e AF

Anello di controllo personalizzabile: può essere utilizzato per la messa a fuoco manuale (predefinita), per il controllo dell’apertura o per la compensazione dell’esposizione.