Matteo Tontini,

La nuova stagione calcistica è ormai vicina e anche quest’anno gli appassionati del calcio giocato su schermo si trovano davanti al solito dilemma: FIFA 20 o PES 2020? Chiunque fosse più propenso ad acquistare il titolo EA, può adesso dare un’occhiata ai requisiti minimi e consigliati della versione PC.

Secondo le specifiche riportate da EA Sports, i giocatori avranno bisogno di una CPU i3-2100 o Phenom II X4 965, con 8 GB di RAM a supporto. La società consiglia un Intel i3 6300T o un AMD Athlon X4 870K con 8 GB di RAM; una NVIDIA GeForce GTX 670 e una AMD Radeon R9 270X sono elencate come GPU consigliate. È bene ricordare che FIFA 20 utilizzerà il Frostbite Engine, quindi è molto probabile che supporterà DX11 e DX12.

Di seguito è possibile dare un’occhiata ai requisiti completi.

MINIMI

OS: 64-bit Windows 7/8.1/10

Processore (AMD): Phenom II X4 965 o equivalente

Processore (Intel): i3-2100 o equivalente

Memoria: 8 GB

Scheda Grafica (AMD): Radeon HD 7850 o equivalente

Scheda Grafica (NVIDIA): GeForce GTX 660 o equivalente

Hard-drive: 50 GB di spazio libero

RACCOMANDATI

OS: 64-bit Windows 10

Processore (AMD): Athlon X4 870K o equivalente

Processore (Intel): i3 6300T o equivalente

Memoria: 8 GB

Scheda grafica (AMD): Radeon R9 270X o equivalente

Scheda grafica (NVIDIA): GeForce GTX 670 o equivalente

Hard-drive: 50 GB di spazio libero

È bene notare che il gioco richiederà 50 GB di spazio libero su disco rigido e funzionerà solo su sistemi operativi a 64 bit. Piuttosto prevedibile, poiché la maggior parte dei giochi per PC ormai non va su sistemi a 32 bit. FIFA 20 comprenderà una modalità “underground” per tutti gli appassionati di FIFA Street e sarà disponibile dal 27 settembre anche per Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch.