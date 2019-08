Huawei HongMeng OS, annuncio il 9 agosto?

Luca Colantuoni,

Nonostante le numerose dichiarazioni dei diretti interessati, il futuro di Huawei nel settore degli smartphone rimane ancora un mistero. Secondo una fonte cinese, l’azienda di Shenzhen annuncerà HongMeng OS il prossimo 9 agosto durante la conferenza riservata agli sviluppatori. Il sistema operativo dovrebbe sostituire Android, se verrà confermato il ban dopo il 19 agosto.

Huawei è stata inserita nella “lista nera” del Dipartimento del Commercio, in quanto considerata un pericolo per la sicurezza nazionale e pertanto non può avere rapporti commerciali con le aziende statunitensi. Ciò significa che, alla scadenza della licenza temporanea di 90 giorni, il produttore cinese non potrà più installare Android sui nuovi smartphone e tablet. Alcuni dirigenti avevano dichiarato che HongMeng OS è stato progettato principalmente per dispositivi IoT. I primi prodotti basati sul sistema operativo saranno le smart TV Honor in vendita tra qualche giorno.

Sembra però che HongMeng OS possa essere facilmente adattato per funzionare anche su smartphone, in quanto utilizza un microkernel, come Google Fuchsia OS. Il sistema operativo sarebbe compatibile con le attuali app Android e offrirebbe la crittografia per proteggere i dati personali degli utenti. Il nome europeo potrebbe essere Ark OS oppure Aurora.

Secondo la fonte cinese, il primo smartphone (di fascia medio-bassa) con HongMeng OS verrà annunciato nel quarto trimestre e costerà intorno ai 2.000 yuan (circa 255 euro al cambio attuale). Il lancio potrebbe avvenire insieme alla serie Huawei Mate 30, per la quale non è noto il sistema operativo che verrà utilizzato. Maggiori informazioni in merito dovrebbe arrivare entro fine mese, a partire dal 19 agosto.