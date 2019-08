Twitter Blocca Contatto: come funziona

Candido Romano,

Twitter come gli altri social network è un luogo virtuale tramite il quale informarsi, restare in contatto con persone interessanti o conoscere di nuove. Spesso però può capitare di imbattersi in conversazioni sgradevoli, oppure essere preso di mira da un contatto in particolare. Fortunatamente c’è la possibilità di bloccare i contatti su Twitter, proprio come avviene su Facebook e WhatsApp.

Il blocco è una funzione che consente di controllare le proprie interazioni con altri account su Twitter e si può usare per impedire a determinati account di essere contattato o vedere i propri tweet. Inoltre gli account bloccati non possono seguire chi li blocca e viceversa. Se si blocca un account che attualmente si segue, si smetterà automaticamente di seguirlo. Se si decide di di sbloccarlo, si deve seguire di nuovo quell’account.

Twitter Blocca Contatto, la procedura completa

Come bloccare un contatto su Twitter? La procedura è semplice e veloce, ecco come bloccare da un tweet:

Cliccare sull’icona della freccia in basso nella parte superiore di un Tweet dell’account che si desidera bloccare

Cliccare su Blocca, quindi selezionare Blocca per confermare

Per bloccare direttamente da un profilo:

Accedere alla pagina del profilo dell’account che si vuole bloccare

Cliccare sull’icona Altro nella pagina del profilo

Selezionare Blocca dal menu

Cliccare su Blocca per confermare

Twitter inoltre consente di vedere e gestire facilmente la propria lista degli account bloccati. Può essere consultata sia da PC che da smartphone, anche se non è possibile esportare e importare la lista degli account bloccati.

In generale per sincerarsi d aver bloccato un utente basta andare sul suo profilo: il pulsante Segui sarà sostituito dal pulsante Bloccato. Infine i tweet di un account bloccato non sono visualizzabili quando si visita il suo profilo, anche se è possibile vederli cliccando sul pulsante “Sì, visualizza profilo”.