Arlo adesso supporta Apple HomeKit

Antonino Caffo,

Arlo ha annunciato l’arrivo della compatibilità dei suoi prodotti principali per HomeKit, la piattaforma smart home di Apple. Questa interessa le telecamere Arlo Pro e Arlo Pro 2, che sono supportate dai principali modelli di Arlo base station, VMB4000 e VMB4500.

Gli utenti Arlo possono già monitorare le proprie telecamere grazie all’utilizzo dell’app Arlo, ma la compatibilità con HomeKit garantirà una maggiore praticità agli utenti di iPhone e iPad. Chi usa iOS potrà, infatti, accedere a determinate funzioni delle proprie telecamere Arlo Pro o Arlo Pro 2 all’interno dell’ecosistema di domotica HomeKit, utilizzando l’app Home di Apple e il controllo vocale Siri. Inoltre, un aggiornamento gratuito e automatico del firmware è già disponibile per chi ha un Arlo Pro e Pro 2 .

Data la continua evoluzione del panorama e dei protocolli dei sistemi per la smart home, la cross-compatibility è un ambito in continua esplorazione – ha detto Tejas Shah, SVP Product e CIO – sapendo che il supporto di HomeKit trovava il favore dei nostri utenti, abbiamo voluto rendere disponibile il supporto dell’ecosistema anche per le nostre telecamere senza fili. Avendo ottimizzato la compatibilità sia con l’ecosistema di domotica HomeKit, che con l’app Arlo, i nostri utenti ora possono godere di una maggiore praticità.

HomeKit consente agli utenti di controllare, in modo semplice, i prodotti della smart home grazie all’app Home di Apple e Siri su iPhone, Apple Watch, Mac e HomePad. Tutti gli attuali possessori di Arlo Pro e Arlo Pro 2, le cui telecamere sono abbinate ai modelli di base station VMB4000 o VMB4500, possono ora ricevere notifiche sull’app Home, ogni volta che viene rilevato un movimento dalle telecamere. Gli utenti iOS possono, inoltre, utilizzare Siri per attivare in modo veloce riprese in live streaming in HD sul proprio iPhone o iPad, con un semplice commando vocale.

Attraverso HomeKit, gli utenti Arlo Pro e Pro 2 hanno la possibilità di impostare alcune funzioni per controllare i dispositivi della smart home compatibili con HomeKit e registrati sul proprio account. Per esempio, è possibile impostare l’attivazione automatica delle luci connesse a HomeKit, ogni volta che viene rilevato un movimento dalle telecamere Arlo Pro o Arlo Pro 2.