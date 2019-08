Luca Colantuoni,

Stasera verrà annunciata la serie Galaxy Note 10, ma ormai si conosce quasi tutto dei nuovi smartphone, grazie alle numerose informazioni divulgate online da noti leaker. Il sito Droid Life ha ora pubblicato il materiale promozionale che svela alcune specifiche, le funzionalità della S Pen e i prezzi per il mercato statunitense. L’evento Unpacked organizzato a New York da Samsung servirà solo per vedere da vicino i due dispositivi.

I Galaxy Note 10/10+ vengono definiti “computer” da Samsung, in quanto possono essere utilizzati per ogni tipo di attività, grazie anche alla stilo S Pen. Il materiale pubblicitario conferma il design dei nuovi top di gamma. Entrambi hanno cornici quasi invisibili e un piccolo foro nella parte superiore in corrispondenza della fotocamera frontale (al centro). Lo schermo Infinity-O ha diagonali di 6,3 pollici (Galaxy Note 10) e 6,8 pollici (Galaxy Note 10+). Non è indicata la risoluzione, ma dovrebbe essere 2280×1080 pixel e 3040×1440 pixel, rispettivamente.

La stilo ha ancora un chip Bluetooth, quindi può essere utilizzata per eseguire operazioni a distanza. Samsung usa il termine “bacchetta magica”, in quanto l’utente può sfruttare le “air gesture” per scattare foto, sfogliare le immagini, gestire la playlist musicale e prendere appunti senza toccare lo schermo. Per ottimizzare i consumi della batteria (3.500 mAh per Galaxy Note 10 e 4.300 mAh per Galaxy Note 10+) è stato sviluppato un algoritmo che apprende le abitudini dell’utente. La tecnologia Superfast Charge consente di avere ore di autonomia con pochi minuti di carica.

Nel materiale promozionale ci sono inoltre riferimenti alle fotocamere posteriori che permettono di ottenere scatti di ogni tipo e di registrare video professionali, grazie ai tre microfoni Audio Zoom che catturano i suoni in base alla direzione (come per la tecnologia Nokia OZO Audio). I prezzi base saranno 949,00 dollari (Galaxy Note 10) e 1.099,00 dollari (Galaxy Note 10+).