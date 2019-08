Surface, problemi con il WiFi a 5GHz

Filippo Vendrame,

Alcuni Surface starebbero soffrendo dell’impossibilità di potersi connettere alle reti WiFi a 5GHz. Microsoft è solita aggiornare i suoi prodotti della linea Surface attraverso rilasci di nuovi firmare e driver che introducono correttivi e nuove funzionalità. Tuttavia, qualche volta può succedere che i nuovi firmware e driver possano introdurre anche alcuni piccoli contrattempi.

Questo è quello che sembra essere accaduto con il rilascio di un nuovo driver WiFi per i Surface Laptop, Surface Book, Surface Pro (2017) compreso all’interno di un nuovo firmware. Aggiornamento che era stato rilasciato dal gigante del software di recente. L’aggiornamento in questione riguarda il driver “Marvell Semiconductor, Inc. – Net – 15.68.17013.110” che è stato distribuito attraverso il canale di Windows Update. In Gestione Dispositivi viene visualizzato come “Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller – Network adapters”.

Ufficialmente, il change log afferma che l’aggiornamento serve a migliorare la connettività WiFi. In realtà, sembra l’esatto contrario. Gli utenti segnalano di non essere in grado di connettersi alle reti Wi-Fi a 5 GHz. Fortunatamente, le reti a 2,4 GHz funzionano ancora.

Questo significa che è ancora possibile connettersi ad Internet e a navigare. Solo, il tutto risulterà un po’ più lento. Microsoft non è ancora intervenuta direttamente e quindi non è chiaro quando sarà rilasciato un correttivo che vada a risolvere questa criticità di rete.

Al momento, comunque, gli utenti afflitti da questo problema hanno due soluzioni. La prima è quella di disinstallare questo nuovo driver ripristinando quello precedente. La seconda è quella di pazientare e di continuare a navigare con il solo WiFi a 2,4 GHz fino alla risoluzione del problema.