Candido Romano,

Telegram è l’app di messaggistica preferita da molti, grazie ai suoi continui aggiornamenti e la grande attenzione alla privacy dei suoi sviluppatori. Capita però che un contatto in particolare cominci a infastidire, proprio come su WhatsApp o Facebook, inondando di messaggi inappropriati o spam, quindi è necessaria una guida per capire come bloccare un contatto su Telegram.

Telegram Blocca Contatto: come funziona su Android e iOS

Bloccare un contatto Telegram su smartphone o tablet è molto semplice. Basta aprire l’app e avviare una chat con il contatto che si intende bloccare. Procedere toccando la sua immagine del profilo, in alto a sinistra su Android o in alto a destra su iOS. Si accede in questo modo alla sezione relativa alla informazioni di contatto.

Su Android è necessario premere il pulsante (⋮) in alto a destra e poi scegliere l’opzione Blocca utente. Su iOS invece bisogna scorrere in fondo alla schermata nella sezione delle informazioni di contatto e selezionare sempre la voce Blocca utente. In questo modo non si riceveranno più messaggi da questa specifica persona.

Telegram Blocca Contatto: come funziona su PC e web

Se si usa Telegram tramite PC, per bloccare un utente basta avviare il programma, individuare la chat con il contatto che si vuole bloccare, fare clic destro sull’anteprima e scegliere l’opzione Blocca utente dal menu che si apre. L’eliminazione del contatto può avvenire anche direttamente dalla finestra della chat.

Se si usa Telegram invece direttamente dal browser basta accedere appunto a Telegram Web e sulla barra sinistra aprire la chat relativa alla persona da bloccare (oppure cercare il contatto tramite la barra di ricerca). Basta poi cliccare sul nome in alto, selezionare l’opzione “Altro” e poi scegliere la solita Blocca utente per non ricevere più messaggi.