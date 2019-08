Filippo Vendrame,

Alexa parla troppo velocemente? Nessun problema, perché Amazon ha introdotto una nuova funzionalità per il suo assistente vocale che permetterà alle persone di scegliere la velocità con cui dovrà parlare. Attraverso semplici comandi come “Alexa, parla più lentamente” o “Alexa, parla più velocemente”, gli utenti potranno far sì che Alexa parli sempre più lentamente o più velocemente. Amazon afferma che ci saranno sette diverse velocità per Alexa, due più lente rispetto alle impostazioni predefinite e quattro più veloci.

Amazon ha voluto introdurre questa possibilità con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità. Sarah Caplener, del team di Alexa, ha sottolineato che la possibilità di rallentare la parlata di Alexa sarà utile per gli ipoudenti e i clienti più anziani. La possibilità, invece, di poter rendere la parlata più rapida rappresenterà un vantaggio per i clienti non vedenti o ipovedenti perché sono abituati a consumare contenuti audio e vogliono essere in grado di ascoltarli il più rapidamente possibile. Non è comunque la prima volta che Amazon lavora per migliorare l’accessibilità di Alexa.

Rendere più rapida la parlata di Alexa potrebbe essere pure utile nelle situazioni normali quando l’assistente vocale impiega un po’ troppo a fornire una completa informazione. Del resto, Amazon sta già lavorando da tempo per rendere Alexa meno prolissa.

Amazon ha fatto sapere che la possibilità di variare la velocità di parlata di Alexa è già disponibile per i clienti americani. Nessuna menzione su quando la novità giungerà sugli altri mercati ma l’attesa non dovrebbe essere molto lunga. Amazon ha sempre iniziato a rilasciare le novità per il suo assistente vocale prima per i suoi utenti americani per poi distribuirle nei mesi successivi anche negli altri Paesi.