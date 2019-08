HPE svela i server ProLiant con chip AMD Epyc

Antonino Caffo,

Hewlett Packard Enterprise, meglio conosciuta come HPE, ha presentato due server ProLiant che si basano su processori Epyc di seconda generazione di AMD. Stando a quanto comunicato dalla compagnia, questi nuovi server hanno portato a casa 37 record su risultati di benchmark a livello globale.

I server HPE ProLiant DL325 e HPE ProLiant DL385 hanno eclissato i precedenti record di prestazioni di virtualizzazione fino al 321% e quelli di efficienza energetica del 28%. HPE ha affermato che i server offrono risultati in termini di prestazioni e valore attraverso la virtualizzazione, il cloud, l’infrastruttura aziendale e i carichi di lavoro ad alta intensità.

Oggi i clienti sono alla ricerca di sistemi ottimizzati per il carico di lavoro che creino nuove esperienze, opportunità e valore – ha dichiarato Justin Hotard, vicepresidente senior e direttore generale dell’unità di business globale dei volumi di HPE. Basandosi sull’innovazione della famiglia HPE ProLiant, i nuovi HPE ProLiant DL325 e HPE ProLiant DL385 con processori AMD Epyc di seconda generazione, sbloccano ulteriori possibilità di ottimizzazione dei carichi, ma anche di sicurezza e automazione, fornendo ai clienti un percorso chiaro e rapido verso la digitalizzazione.

HPE ProLiant DL385 con due processori AMD Epyc di seconda generazione ha battuto il precedente record mondiale di virtualizzazione con prestazioni migliori del 61% e un rapporto prezzo-prestazioni del 29% migliore. In modo simile per la virtualizzazione del database, HPE ProLiant DL325 ha offerto un aumento delle prestazioni del 321% rispetto al precedente detentore del record, con un significativo vantaggio di agilità nel provisioning e nella manutenzione del database per ambienti cloud, big data e IoT. Le prestazioni e l’efficienza a questi livelli consentono l’esecuzione di più carichi di lavoro su un numero inferiore di server, riducendo non solo i costi di acquisizione e operativi dell’hardware ma anche del software concesso in licenza.