Twitter Segnala Numero: come funziona

Candido Romano,

Twitter gode ancora di una buona popolarità in Italia e così come Instagram consente di segnalare i profili che non rispettano le regole della community. In realtà possono essere anche segnalati singoli tweet o contenuti multimediali: ecco quindi la procedura da seguire se si vuole segnalare a Twitter un profilo che pubblica di continuo contenuti non consentiti come spam o immagini non appropriate.

Twitter Segnala Numero: come segnalare i profili

Per segnalare un profilo che viola le regole bisogna seguire questi passaggi:

Aprire il profilo che si desidera segnalare

Selezionare l’icona di overflow con i tre piccoli punti verticali

Selezionare Segnala, quindi scegliere il tipo di problema che si desidera segnalare

Se si seleziona “È offensivo o dannoso”, Twitter chiederà di fornire informazioni aggiuntive in relazione al problema che si sta segnalando. Possibilmente verrà chiesto anche di selezionare altri tweet provenienti dall’account che si sta segnalando, in modo da avere di maggiore contesto per valutare la segnalazione

Il testo dei Tweet segnalati verrà incluso nelle email di aggiornamento e nelle notifiche che verranno inviate all’utente che segnala. Per non ricevere più queste informazioni, basta deselezionare la casella accanto a “Includi questi Tweet negli aggiornamenti sulla segnalazione”

Una volta inviata la propria segnalazione, saranno offerti alcuni consigli sulle altre azioni che si può intraprendere per migliorare la propria esperienza su Twitter.

Twitter Segnala Numero: come segnalare un tweet

Per segnalare un tweet o DM perché dannoso o che non rispetta le regole, basta premere l’icona della freccia in basso sul tweet (a destra) da segnalare e cliccare su “Segnala Tweet”. Da qui partono una serie di opzioni per aggiungere informazioni in più sulla segnalazione, ad esempio un contenuto pericoloso o un abuso.