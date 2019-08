FIFA 20, tutti i dettagli su Volta Football

Marco Locatelli,

Una delle novità – se non la novità – più interessante del nuovo FIFA 20 è senza dubbio la nuova modalità “Volta”, ovvero il calcio di strada. In queste ore EA Sports ha rilasciato alcuni dettagli in merito. Andiamoli a scoprire insieme.

In FIFA 20, i giocatori possono sperimentare un modo completamente nuovo di giocare con Volta Football prendendo ciò che hanno imparato dalla strada e applicandolo allo stadio o viceversa, dal calciare palloni contro i muri all’ eseguire un tiro al volo: lo stile e la creatività del calcio di strada prende vita.

Il gameplay in Volta Football si basa sull’esistente motore di gioco EA SPORTS FIFA che sviluppa e perfeziona gli elementi attuali del gioco aggiungendo meccaniche nuove e fondamentalmente uniche – fanno sapere da EA Sports -. Fornire ai giocatori varietà e diversità, grazie a una gamma di modalità differenti con combinazioni di svariate circostanze e regole, migliora l’esperienza, portando gli elementi chiave del calcio di strada nel gioco. Inoltre, regole semplificate, meccaniche della palla personalizzate, varie ambientazioni, diversi tipi di partite (Rush Keepers, Street with Keepers, Futsal), insieme a un sacco di talento, aggiungono autenticità all’esperienza.

Nella modalità Calcio d’Inizio, i calciatori esistenti dei più grandi club del mondo possono competere nelle strade e i giocatori possono scegliere tra numerose opzioni con le regole della Volta House a seconda della sfida in cui vogliano cimentarsi, tra cui Sopravvivenza, Niente Regole e First to X.

In più, Volta Football include anche una modalità storia che porta i giocatori attraverso il mondo Volta. Inoltre è possibile vivere un’esperienza online in Volta Tour dove i giocatori possono viaggiare in diverse località del mondo, tra cui Tokyo, Amsterdam, New York, Città del Capo, Città del Messico, Roma, Parigi e altro ancora.

I giocatori possono per di più farsi strada attraverso la promozione e la retrocessione con Volta League online, dove i nuovi formati giocatore contro giocatore posizionano la propria squadra contro gli altri online e le vittorie portano alla promozione in una divisione superiore. Se volete saperne di più sulla modalità carriera, a questo link trovate un articolo dedicato.

Ricordiamo che FIFA 20 sarà disponibile dal 27 settembre per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch