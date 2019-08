Nubia Z20, due display AMOLED e Snapdragon 855 Plus

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese aveva stupito tutti con il lancio del Nubia X a fine ottobre 2018. Il nuovo Nubia Z20 è il suo erede, in quanto possiede uno schermo AMOLED sul retro, oltre a quello principale. Lo smartphone integra inoltre componenti aggiornati, tra cui il recente processore Snapdragon 855 Plus e tre fotocamere posteriori.

Nubia (sussidiaria di ZTE) ha trovato un’altra soluzione per incrementare lo screen-to-body ratio. Invece di utilizzare notch, fori o meccanismi a scomparsa ha deciso di eliminare completamente la fotocamera frontale. I selfie possono essere scattati con la fotocamera posteriore principale da 48 megapixel (sensore Sony IMX586), sfruttando il display secondario da 5,1 pollici con risoluzione HD+ (1520×720 pixel). Quest’ultimo può essere utilizzato anche per la funzionalità Always On Display e per simulare due pulsanti touch aggiuntivi (destro e sinistro) durante il gioco.

Lo schermo AMOLED principale ha una diagonale di 6,42 pollici e una risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel). La dotazione hardware comprende il processore octa core Snapdragon 855 Plus, 6/8 GB di RAM LPDDR4X e 128/512 GB di storage UFS 3.0. Oltre alla fotocamera da 48 megapixel sono presenti una fotocamera da 16 megapixel con ottica grandangolare e una fotocamera da 8 megapixel con teleobiettivo dotato di zoom lossless 3x. Ai lati del modulo fotografico, disposto in orizzontale, ci sono due flash LED.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS e LTE. Sono inoltre presenti due lettori di impronte digitali sui lati, la porta USB Type-C e la batteria da 4.000 mAh che supporta la ricarica rapida da 27 Watt. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia Nubia UI 7.0.

I prezzi sono 3.499 yuan (6GB+128GB), 3.699 yuan (8GB+128GB) e 4.199 yuan (8GB+512GB). Il Nubia Z20 (colori nero, blu e rosso) sarà disponibile in Cina dal 16 agosto e arriverà in Europa a settembre.