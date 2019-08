Vodafone fibra ottica: offerta e prezzi

Filippo Vendrame,

Vodafone offre in Italia anche soluzioni di connettività a banda ultralarga su tecnologia in fibra ottica. Tutti coloro che sono raggiunti dalla rete FTTH dell’operatore, con la fibra che entra sin dentro casa, potranno disporre di velocità sino a 1 Gbps in download.

L’offerta di Vodafone è, però, molto più strutturata e va ben oltre la sola attivazione della linea Internet. L’operatore, infatti, include anche una linea di rete fissa per chiamare, una SIM dati per navigare in mobilità e diversi bonus. Da evidenziare, però, che non tutti sono raggiunti dalla rete in fibra ottica in modalità FTTH. Grazie agli accordi con Open Fiber, i comuni coperti sono sempre di più ma per scoprire se si è raggiunti da questo servizio, basterà utilizzare i mezzi di verifica copertura disponibili sul sito dell’operatore.

Nel caso non si fosse raggiunti, ci sono soluzioni FTTC miste fibra/rame e la classica ADSL.

Fibra ottica Vodafone: offerta e prezzi

Attualmente, contenuti e prezzi possono variare in ogni momento, Vodafone Internet Unlimited prevede l’attivazione di una linea Internet con velocità sino a 1 Gbps e di una linea voce con chiamate a consumo. Compresa nell’abbonamento anche una SIM dati con 30 GB di traffico al mese. Inoltre, i clienti riceveranno la Vodafone Station con tutti i servizi di assistenza, installazione e manutenzione dedicati.

Come bonus, Vodafone offrirà 6 mesi di Netflix gratis. L’attivazione è gratuita. Costo di 33,90 euro, scontato a 27,90 euro. Aggiungendo 2 euro al mese è possibile avere chiamate illimitate.

L’offerta prevede un permanenza minima di 24 mesi, con rinnovo in automatico salvo disattivazione e pagamento degli eventuali sconti e/o rinnovi gratuiti già fruiti in caso di recesso anticipato; costo di disattivazione di 28 euro in caso di passaggio ad altro operatore o cessazione della linea fissa; pagamento delle eventuali rate residue del costo di attivazione e, se attivato, di Vodafone Ready.

In alternativa è disponibile anche Vodafone One Pro. Costo di 37,90 euro al mese. La vera differenza è la presenza di una SIM per smartphone con chiamate illimitate, 30 GB di traffico Internet e Giga illimitati sulle app di chat, su quelle delle mappe e su quelle dei social. Niente Netflix ma 12 mesi di PLAY STATION PLUS.

Maggiori dettagli sul sito Vodafone.