Samsung Galaxy A10s ufficiale: la batteria è super

Marco Locatelli,

Dopo i rumor dei giorni scorsi, Samsung ha annunciato ufficialmente il nuovo smartphone Samsung Galaxy A10s, ultimo arrivato della linea Galaxy A.

Sotto alla sua scocca, il Samsung Galaxy A10s nasconde un processore Octa Core (Quad 2.0 GHz + Quad 1.5 GHz), 2GB di memoria RAM, 32 GB di memoria interna, uno slot per microSD (fino a 512 GB)e una batteria da 4000 mAh. Quest’ultima è senza dubbio la caratteristica che più colpisce del nuovo arrivata di casa Samsung: con una batteria così capacitiva, le premesse sono quelle di un device in grado di offrire un’autonomia decisamente importante.

Il resto della dotazione tecnica di Samsung Galaxy A10s sono una doppia fotocamera posteriore, la principale con con sensore da 13 mega pixel e la fotocamera secondaria deputata alla profondità di campo con sensore di 2 mega pixel. La fotocamera frontale ha un sensore da 8 mega pixel.

Lo schermo è un pannello TFT da 6.2 pollici con risoluzione HD+ (720×1520) e Infinity-V Display. Non mancano tecnologie di autenticazione biometrica come il riconoscimento facciale o il sensore di impronte digitali per lo sblocco dello smartphone. Software Android 9.0 Pie.

Samsung Galaxy A10s (dual SIM) sarà disponibile nelle colorazioni Blu, Verde, Rosso e Nero ad un prezzo al momento non ancora rivelato dal colosso sudcoreano.

Le specifiche tecniche di Samsung Galaxy A10s

Dimensioni: 156,9×75,8×7,8mm per 168 grammi

Android 9 Pie con Samsung One UI

display TFT Infinity-V da 6,2″ HD+

processore octa-core (4x 2.0GHz + 4x 1,5GHz)

2GB di RAM

32GB di memoria interna espandibile fino a 512GB

dual SIM (3 slot, quindi 2x SIM + microSD)

lettore per impronte digitali sul retro

Tecnologia di riconoscimento facciale

connettività 4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5, GPS, GLONASS, hack audio da 3,5mm

radio FM

fotocamera anteriore da 8MP (f/2.0)

doppia cam posteriore: 13MP (f/1.8) + 2MP (f/2.4)

batteria da 4.000mAh

Restando in tema Samsung, di oggi la notizia che l’azienda ha annunciato un nuovo sensore fotografico per smartphone da ben 108 mega pixel realizzato in collaborazione con Xiaomi.