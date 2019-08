Samsung, sensore fotografico da 108 MP in arrivo

Marco Locatelli,

A solo una settimana dall’aver visto i primi scatti del sensore da 64 megapixel di Samsung che il colosso sudcoreano ha già annunciato un nuovo sensore che ha quasi il doppio dei pixel.

Samsung ha infatti annunciato oggi ISOCELL Bright HMX, un nuovo sensore fotografico per smartphone da ben 108 megapixel progettato in collaborazione con Xiaomi. Samsung ha fatto sapere che si tratta della prima volta che un sensore per smartphone super i 100 milioni di pixel.

Un sensore che, ovviamente, non si limiterà a scattare fotografia ma permetterà pure la registrazione di video a 6K (risoluzione 6016 x 3384) a 30 fotogrammi al secondo.

Il sensore è capace di generare immagini da 27 megapixel di alta qualità andando a combinare gruppi di quattro pixel all’interno di un unico pixel. In questo modo si avrà un’immagine con una risoluzione complessiva inferiore, ma molto più luminosa aiutando quindi le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre ISOCELL Bright HMX è dotato di una tecnologia Samsung chiamata “Smart-ISO” che regolerà automaticamente i livello ISO del sensore per compensare gli ambienti luminosi o con scarsa illuminazione.

Al momento né Samsung né Xiaomi hanno annunciato quale telefono sarà il primo ad utilizzare questo sensore, tuttavia le sue grandi dimensioni (1/1.33 pollici) fanno pensare che potrebbe non essere adatto a tutti gli smartphone disponibili sul mercato in futuro. Secondo le prime ipotesi, il primo smartphone a sfruttare questo super sensore potrebbe essere Xiaomi Mi Mix 4.

Inoltre si prevede che il sensore entrerà in produzione alla fine di questo mese, ciò significa che il primo smartphone ad equipaggiarlo potremmo già vederlo alla fine di quest’anno.