Telegram, arrivano i messaggi silenziosi

Filippo Vendrame,

L’applicazione di messaggistica di Telegram ha ricevuto un importante aggiornamento che porta in dote una serie di interessanti funzionalità tra cui una in particolare: i messaggi silenziosi. Trattasi di una novità che permetterà di non disturbare il destinatario di un messaggio. Funzionalità utilissima quando si ha bisogno di mandare una comunicazione “fuori orario” ad una persona senza doverla disturbare. Ovviamente, chi riceverà il messaggio troverà sempre una notifica ma mai sonora e questo indipendentemente dal fatto se la suoneria è attiva oppure no.

Una soluzione che sarebbe l’ideale anche su altre applicazioni di messaggistica. I messaggi silenziosi sono disponibili sia per iOS che per Android e soprattutto, anche per i messaggi di Gruppo. Questa funzione si attiva tenendo semplicemente premuto il pulsante di invio dei messaggi. Le novità, però, non finiscono certamente qui. C’è anche una nuova “Modalità Lenta” o “Slow Mode” che gli amministratori di un Gruppo possono abilitare, che limita il numero di messaggi che i partecipanti alla chat di gruppo possono inviare. Ottima soluzione per mantenere l’ordine all’interno di Gruppi molto numerosi.

Gli amministratori dei Gruppi possono impostare il limite di invio dei messaggi da uno ogni 30 secondi a uno ogni ora .Considerando che i Gruppi di Telegram possono arrivare ad un massimo di 200.000 partecipanti, ci sono alcuni casi in cui una funzionalità come questa potrebbe essere molto utile.

Oltre a queste due nuove funzionalità, gli amministratori dei Gruppi possono, adesso, impostare dei nickname personalizzati che appariranno nei messaggi delle chat. Infine, l’ultima versione di Telegram dispone delle emoji animate, delle anteprime dei video e di tanti piccoli ulteriori affinamenti.