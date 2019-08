HTC Wildfire X, ritorno in India con tripla camera

Marco Locatelli,

Dopo una pausa lunga ben otto anni, HTC riporta sul mercato il suo brand Wildfire con HTC Wildfire X, uno smartphone pensato unicamente (al momento, almeno) per il mercato indiano.

Tuttavia questo non è probabilmente il rilancio del brand che tutti si aspettavano. In primis a produrre lo smartphone non è direttamente HTC ma, secondo XDA-Developers, il produttore taiwanese ha concesso in licenza il proprio marchio a InOne Smart Technology, azienda cinese noto per i suoi device a marchio Lava.

Visto il mercato di riferimento dove andrà ad essere commercializzato, il nuovo HTC Wildfire X è ovviamente un prodotto di fascia bassa e non un device di punta come negli anni d’oro del produttore taiwanese.

Il nuovo arrivato di casa HTC/InOne Smart Technology nasconde sotto alla socca un chipset MediaTek Helio P22 con una batteria da 3300 mAh, fino a 4GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Display da 6,22 pollici a 720p e una tripla fotocamera composta da tre sensori: principale da 12 megapixel, 8 megapixel con zoom ottico 2x e un sensore di profondità da 5 megapixel.

HTC Wildfire X avrà un prezzo di 125 euro circa per il modello da 3 GB con 32 GB di memoria interna, mentre per avere 4 GB e 128 GB di memoria interna si deve sborsare 35 euro in più (160 euro). HTC Wildfire X sarà disponibile a partire dal 22 agosto esclusivamente dal rivenditore indiano Flipkart. Al momento non si hanno ancora informazioni ufficiali sull’arrivo del device in un mercato al di fuori di quello indiano.

L’annuncio del nuovo smartphone per il mercato indiano arriva in concomitanza con la notizia che HTC è andata in rosso per il quindo trimestre consecutivo. L’ultima perdita della società taiwanese è pari a 73 milioni di dollari.