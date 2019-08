Sogou lavora a robot realistici per gli audiolibri

Matteo Tontini,

Gli automi saranno via via sempre più integrati nella società, grazie alle numerose aziende che costantemente lavorano per migliorare l’intelligenza artificiale. Ora il motore di ricerca cinese Sogou ha ben pensato di creare degli avatar “realistici” di due autori cinesi affinché narrino degli audiolibri nelle registrazioni video. Gli autori presi a modello sarebbero Yue Guan e Bu Xin Tian Shang Diao Xian Bing, resi robot grazie – secondo quanto riportato da BBC – a una combinazione di intelligenza artificiale, tecnologia di sintesi vocale e videoclip della conferenza China Online Literature+.

A quanto pare, i consumatori preferiscono gli audiolibri narrati da autori, attori e personaggi pubblici famosi: avere comunque una persona di fronte, una figura fisica, nonostante la sintesi vocale (tecnica per la riproduzione artificiale della voce umana) permetta di creare più rapidamente gli audiolibri. Così, Sogou ha ben pensato di unire la sintesi vocale a robot che assomiglino alle celebrità, per creare l’illusione di audiolibri letti da persone in carne e ossa.

Lo scorso autunno, la società ha presentato degli anchorman in grado di tenere un notiziario, lavorando per l’agenzia di stampa Xinhua: nonostante fossero ispirati ad alcuni giornalisti reali, ancora non si aveva la sensazione di trovarsi di fronte a persone vere e proprie, specie se ci si concentrava sulle espressioni facciali e i movimenti della bocca, sintetizzati usando il machine learninig. Al momento è impossibile dire se i narratori di audiolibri saranno più realistici degli anchorman implementati verso la fine del 2018, ma la tecnologia compie ogni giorno passi da gigante: non è quindi da escludere che la figura del robot-narratore si sia evoluta negli ultimi mesi, assottigliandola la differenza tra uomo e macchina.