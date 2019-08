Disney+, i dispositivi compatibili al lancio

Marco Locatelli,

Disney ha confermato oggi i dispositivi e le piattaforme su cui il suo servizio di video streaming on demand Disney+ funzionerà a partire dal giorno di lancio, il 12 novembre.

Il servizio – lo ricordiamo – verrà lanciato in USA, Canada, Paesi Bassi, Australia e Nuova Zelanda a novembre al prezzo di 6.99 dollari al mese o 69.99 dollari all’anno. Il colosso dell’intrattenimento ha fatto sapere di voler offrire Diseny+ nella maggior parte dei principali mercati entro due anni, quindi è molto probabile che Europa (Italia compresa) sarà presto raggiunta dalla piattaforma.

Nel frattempo, Disney ha anche raggiunto diversi accordi per fare in modo che la sua app Disney+ sia accessibile con la maggior parte dei dispositivi disponibili sul mercato.

Al lancio, Disney+ funzionerà con le seguenti piattaforme:

Apple TV (tvOS)

Dispositivi mobili Android

Android TV

Chromecast

Browser Web desktop

iPad (iPadOS)

iPhone (iOS)

Playstation 4

Lettori streaming Roku

Roku TV

Xbox One

L’assenza più eclatante di questa lista è senza dubbio Fire TV e Fire Stick di Amazon. Ovviamente c’è la possibilità che vengano aggiunti quando Disney+ verrà lanciato a novembre, ma al momento non è tra i device compatibili.

Il catalogo di Disney+ sarà composto da tutti i film Pixar, compresi i corti cinematografici, le grandi animazioni Disney come “Frozen”, 250 ore di documentari targati National Geographic, le produzioni Marvel, la saga “Star Wars”, nuove serie Disney appositamente in preparazione per il lancio e molto altro ancora. Il servizio di streaming ospiterà anche tutte le puntate dei Simpson e sarà possibile abbinare delle sottoscrizioni aggiuntive a Hulu ed ESPN+, per approfittare di un bundle a prezzo speciale.

Il servizio Disney+ è stato annunciato a pochi giorni dalla presentazione della piattaforma di streaming di Apple, Apple TV+, e sarà probabilmente la proposta di Cupertino a rappresentare il principale competitor per il colosso a stelle e strisce.