Google Play Store, più tempo per approvare le app

Matteo Tontini,

Google Play Store è sicuramente la piattaforma di distribuzione di app più importante su Android. Essendo preinstallato sulla maggior parte dei dispositivi con il suddetto sistema operativo, il negozio virtuale di BigG funge da punto centrale che collega utente, app e sviluppatore.

Di conseguenza, lo store ha grandi responsabilità: deve dare ai developer la possibilità di pubblicare le proprie applicazioni, ma garantire allo stesso tempo protezione e sicurezza agli utenti. Al fine di evitare che il Play Store venga intaccato da app dannose, Google ha iniziato a informare gli sviluppatori che il processo di approvazione delle nuove applicazioni ora richiederà più tempo.

Choice of Games LLC, noto per i suoi giochi interattivi basati su testo, ha pubblicato un post sul blog che informa gli altri sviluppatori di un recente cambiamento relativo alla revisione delle nuove app. Google spiega che impiegherà più tempo a “rivedere” in modo completo le applicazioni, così da proteggere meglio gli utenti. Gli sviluppatori riceveranno una notifica per scoprire il tempo che richiederà la revisione; inoltre, il colosso della ricerca spiega che ci vorranno almeno tre giorni tra l’invio dell’app e la possibile pubblicazione sul Play Store.

Secondo quanto riferito dall’azienda, la revisione sarà più lunga “per alcuni account sviluppatore”, una frase che lascia molti dubbi sui criteri scelti per questo processo. Inoltre non sarà possibile in alcun modo accorciare i tempi, pertanto la reputazione di uno sviluppatore sul Play Store potrebbe non essere utile a far sì che la sua applicazione venga pubblicata immediatamente.

La sicurezza dei propri utenti sembra molto a cuore al gigante della tecnologia, che ha aggiunto su Android la possibilità di accedere ad alcuni servizi di Chrome usando l’impronta digitale.